-10% sur les Mac Mini M1 chez la Fnac jusqu’à demain mercredi 24 novembre

Jusqu’à demain mercredi 24 novembre, les Mac Mini équipés de la puce M1 d’Apple sont à -10% chez la Fnac. ALORS OUI. JE VOUS VOIS ARRIVER.

OOOOOH LUI IL PARTAGE DU APPLE, SACRILÈGE !

Calmez-vous svp.

Si je vous partage cette offre, c’est parce qu’il s’agit d’un produit dont je suis moi-même équipé et qui me satisfait pleinement. Oh c’est bon hein, je vous vois en train de taper votre syncope là.

Pourquoi je suis passé sur cette machine ? Parce qu’on va pas se voiler la face : c’est un sacré petit monstre (et je sais que pas mal d’entre vous envisagent d’ailleurs de franchir le pas 👀).

J’avais besoin de puissance et de stabilité (et de connectique) pour assurer le streaming sur Twitch, et je vous avoue que mon Mac Mini y répond pleinement, et me revient finalement moins cher que certaines tours puissantes ou ordis portables ultra fins. On va pas se mentir, l’absence totale de son de ventilo est un bonus également fort agréable.

Pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, retrouvez le Mac Mini M1 chez la Fnac :