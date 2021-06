10 memes pour développeurs inspirés de l’incident du Tour de France (certains font mal)

Les Joies du Code , commit du 28 Juin 2021

Hello World, j’espère que vous avez passé un très bon week-end et démarrez la semaine du bon pied !

Je ne doute pas que comme moi, l’incident survenu ce week-end sur le Tour de France à cause d’une spectatrice et de sa pancarte envahissante ne vous a pas échappé. S’en est suivi un meme sur les réseaux sociaux que je n’ai pu m’empêcher d’exploiter à la sauce « Les Joies du Code » ! Parce que j’étais plutôt inspiré, je vous en lâche 10 dans ce post, que je vous laisse apprécier ! 😉

On s’échauffe avec Android Studio 👀

Les testeurs, on vous aime ❤

Un classique !

Le fameux point-virgule

(Par rapport à la situation, il a toujours pas été trouvé d’ailleurs.)

Tester, c’est douter !

Step into. 😬 Step into. 😬 Step into. 😬

C’est malin.

Aligner des divs, quel plaisir.

Parce qu’on l’a tous connu :

Et pour finir en beauté…

Désolé (non 😘).

(Pour la team 1er degré : je cherche clairement pas à me foutre des coureurs et j’ai bien conscience que l’incident était costaud. Cependant, y’a pas mort d’homme, et force est de reconnaître que la situation est juste hallucinante et a donné naissance à un meme de qualité. Bisous.)