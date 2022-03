10 idées de poisson d'avril à faire à un développeur

Les Joies du Code , commit du 31 Mar 2022

Demain c'est le 1er avril, et pour ne pas déroger à la bonne vieille tradition du poisson qui va avec, certains d'entre vous devrez vous retrouver confrontés à des blagues plus ou moins originales.

Pour bien vous équiper face à vos sacrés farceurs de collègues, je vous propose une sélection de 10 idées de poissons d'avril à faire à une développeuse ou un développeur. Et qu'on s'entende bien : cet article n'est absolument pas un encouragement à les reproduire.



Noooooon, absoluuument pas.

1. Le coup du bug

Simple, classique, efficace.

2. Le coup du bug, en prod.

En plus le 1er avril tombe un vendredi cette année, que demande le peuple ?

3. Au fait, j'ai modifié ton code

Si vous l'appliquez vraiment, c'est encore plus marrant, mais pensez bien à copier son code avant.

4. Oups, j'ai supprimé ton code

Même principe que le point précédent, mais avec un petit twist en plus, n'est-il pas ?

Vous avez bien pensé à copier le code avant, hein oui ?

5. Au fait, le client ne veut plus de {insérer la fonctionnalité sur laquelle il ou elle travaille depuis plus d'une semaine}

Effet garanti.

6. On doit refaire le projet en VB

Ou WinDev, ou dans WordPress, au choix.

7. Ouvrir votre code dans le bloc-notes Windows

Ou pourquoi pas Word après tout, "dis tu peux m'aider sur un truc stp ?"

L'IDE en thème light ça marche aussi, ça reste de la satanerie.

8. Dire que vous envisagez très sérieusement une réorientation dans le no code

Parce que c'est bien connu, l'avenir appartient aux no codeurs.

9. La regex de l'enfer

Ouvrir dans votre éditeur de code une regex monstrueuse trouvée en ligne, genre celle-ci (validation d'une adresse e-mail qui fonctionne dans 99,9% des cas à peu près), et lui demander un petit coup de main "pour finaliser ça vite fait".

10. Le pire de tous : le point d'interrogation grec

Le saviez-vous ? Le point d'interrogation grec est LITTÉRALEMENT un point-virgule, et il dispose de son propre code ASCII. Vous voyez où je veux en venir ?

Oui, c'est diabolique, je sais.

Pour remplacer un point-virgule dans le code de votre collègue par un point d'interrogation grec, vous pouvez copier ce qui suit : ;

Soyez quand même sympa, ne le/la laissez pas péter un câble pendant plus de deux heures d'un quart d'heure. 😉

Avertissement : ne fonctionne pas sur les développeurs Python.

Et voilà ! On s'amuse bien ici, hein ?

Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre créativité les amis, et surtout n'hésitez pas à me partager vos meilleurs poissons d'avril sur les réseaux sociaux (surtout Twitter en fait) !

